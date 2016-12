Letzter Myheimat-Stammtisch Marburg und Umgebung 2016, im Restaurant Costa Smeralda

Trotz einiger Absagen, waren neun Myheimatler gekommen, um noch einmal in gemütlicher Runde zusammen zu sitzen. Es waren anwesend: Marlies Solnar, Christine Eich, Ulrike und Siegfried Kuhl, Amadeus Degen, Wolfgang Döhler, Wolfgang Schmenner, Birgit und Volker Beilborn.Marlies hat anlässlich ihres 80. Geburtstages eine Runde ausgegeben. Vielen Dank Marlies für diese nette Geste.Wir haben gut gegessen und getrunken, viel erzählt und den ersten Stammtisch für das neue Jahr 2017 festgelegt.Wir werden uns am 27. 1. um 16 Uhr im Chausseehaus in Bernsdorf treffen.Genaueres wird rechtzeitig an dieser Stelle bekannt gegeben.Wir wünschen allen Lesern eine Frohe Weihnacht und einen guten Start ins Neue Jahr 2017.