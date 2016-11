Kampagne-Eröffnung: Funkelnde Fastnacht bei den Funken

Marburg : Bürgerhaus Cappel |

Die Marburger Fastnacht steht dieses Jahr ganz unter dem Motto „funkelnde Fastnacht, Magie & Fantasie“. In Gemeinschaftsorganisation wird die Kampagne-Eröffnung mit dem 1. Marburger Funkenkorps und mit dem Festausschuss Marburger Karneval am 11.11.2016 organisiert. Jedes Jahr abwechselnd ist einer der beiden Ausrichter der Eröffnung.

Im Jahr 2016 wird das 1. Marburger Funkenkorps die Ausrichtung übernehmen. Traditionell beginnt die Veranstaltung um 20.11Uhr in den närrischen Hallen des Bürgerhauses Cappel.

Dort werden die Narren ihre Programmpunkte zeigen, sowie auch der Höhepunkt die Bekanntgabe des neuen Prinzenpaares für die Kampagne 2016/2017 stattfinden.

Wie immer ist alles „top secret“ und jeder spekuliert, wer denn das Prinzenpaar 2016/2017 dieses Jahr ist.

Einige Vereine aus den umliegenden Ortschaften und Stadtteilgemeinden rund um Marburg werden ihr närrisches Können präsentieren und die Besucher können ein buntes Konfettiprogramm genießen.

Natürlich mit dabei sind auch die eigenen Gruppen des 1. Marburger Funkenkorps, sowie die Gruppen des Festausschusses Marburger Karneval.