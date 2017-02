Ein Bummel am südlichen Mainufer (drübb de Bach) führte uns am sogenannten Museumsufer entlang ins Städel-Museum. Ein besondere Ausstellung wurde dort geboten, die wir uns u. a. angesehen haben.Ein Mittagessen in einer der bekannten typischen Lokalitäten in Ffm.-Sachsenhausen, als krönender Abschluss des Besuches in Frankfurt.Die folgenden Impressionen entstanden vor dem Besuch und im Museum, viel Spaß beim Anschauen. Es durfte nicht in allen Räumen fotografiert werden.