Saisonabschluss am 16. Oktober im Polizeioldtimer Museum Marburg

Am, bietet sich in diesem Jahr letztmals die Gelegenheit der Museumsbesichtigung. Auf fastist die Sammlung der Marburger Polizisten zwischenzeitlich angewachsen, darunter teilweise einmalige Ausstellungsstücke.An diesem Sonntag kann man in dem einzigartigen Marburger Museum noch einmal mobile Kulturgeschichte live erleben. Viele Zehntausend Besucher haben seit seiner Öffnung im Jahr 2003 schon davon Gebrauch gemacht.Die liebevoll gepflegten Polizeifahrzeuge, angefangen von der BMW-Isetta bis hin zum Wasserwerfer, sind in zwei Hallen und einer Freifläche ausgestellt und laden den Besucher zum Bummeln ein. Natürlich wird jedes der Fahrzeuge ausführlich mit einer aufgestellten Schautafel beschrieben, so dass sich jeder Besucher detailliert über jedes informieren kann. Verweilen kann auch im schicken Vereinsheim, in dem man sich zudem etwas "stärken" kann.Auch diesmal haben sich schon wieder einigezum letzten Öffnungstermin angemeldet, die ihre Schätzchen ins Marburger Museum ausfahren wollen, diese können dann zusätzlich besichtigt werden.Im Mittelpunkt des Museums stehen die zumeist einmaligen historischen Polizeifahrzeuge des Polizei-Motorsport-Club Marburg 1990 e. V., diese gehören zwischenzeitlich zur größten Sammlung von Polizeifahrzeugen in ganz Deutschland. Viele von ihnen waren schon in Fernseh- und Kinofilmen zu sehen, wie z. B. demVor kurzem kamen drei davon für diezum Einsatz und zwar am Originalschauplatz in Gladbeck. Dort wurde die Geschichte der beispiellosen Geiselnahme von 1988 nachgestellt. Rund hundert Statisten aus Gladbeck spielen mit. Irgendwann demnächst als Zweiteiler in der ARD zu sehen, mit drei Polizeioldies aus Marburg.Die Öffnungstermine können spätesten Ende des Monats auf der Internetseite nachgelesen werden. Erstmals geöffnet sein wird es voraussichtlich wieder amDas Museum befindet etwas außerhalb von Marburg, an der Verlängerung der Herrmannstraße (Kreisstraße 69 in Richtung Cyriaxstraße) in Richtung des Marburger Stadtteils Cyriaxweimar,Infos über das Museum mit vielen Bildern sowie einer Anfahrtsskizze findet man auf www.polizeioldtimer.de