vor ca. ein bis zwei Wochen,auf dem eigenen Hinterhof, da lag so viel Schnee.Und wohin sollte man auch so schnell, mit dem vielen Schnee ,als auftürmen !Sowas macht Kindern natürlich einen Heidenspaß --und so baute sich Severin der Enkel meiner Cousine das Iglu !Einfach nur so aus Freude.Für uns war das Früher schon mal ein Traum gewesen, aber soviel Schnee hatten wir nicht, wie er hier vorhanden war !