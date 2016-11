Neujahrsempfang 2017 Mannheim, Rosengarten - Wechselseitig und gegenseitig lernen - einen Dokumentarfilm 10 Min genießen

Gerne beraten wir Sie für paarweise UnterrichtsmethodeAuf unsere Web-Seite könnte man Video "Lernen zu Zweit", 10 min -anschauen und die Berichte von Lehrerin, als auch die offizielle Vergleich der Schülerfähigkeiten lesen, z.B. -===Selbstlaute finden in PartnerarbeitDie Lehrerin, fragte: „Wollt ihr in Partnerarbeit arbeiten. Aufschrei der Kinder: Jaaa!!!Jedes Kind erhielt zwei Sätze, bei welchen alle Vokale durch den Vokal O ersetzt worden waren. Dies musste erkannt und richtig verbessert werden. Danach wurde der Partner getauscht. Der neue Partner überprüfte bzw. verglich die vorangegangenen Sätze. Darauf mussten zwei neue Sätze bearbeitet werden. Alle arbeiteten intensiv. Das erste Paar war nach 15 Min. fertig. Die `fertigen Kinder` schlugen von selbst vor, ganz langsam arbeiteten Paaren zu helfen, was diese gerne in Anspruch nahmen.===Wie sollte unsere Zukunft aussehen und wie kommen wir dort hin? Wir kommen dort hin mit Lernen zu Zweit-Technologie.s.a.

