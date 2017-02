Ein JungeEr hat den Titel und Namen---Luis ---der Trachtenjunge !Einfach mal so zu Freude geschenkt bekommen !!An dieser Stelle möchte ich mich noch mal ganz Herzlich bedanken für so ein wunderschönes Geschenk und Freude !Es gibt Menschen, die könnte ich einfach knuddeln !Nicht nur weil ich diese zauberhafte Puppe geschenkt bekommen habe, sondern, weil es einfach wunderbare Menschen sind,mit einem Herzen so groß, wie ein Elefant !