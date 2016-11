Oberösterreich trifft Bayern - Wirtshausmusikanten im Bräustüberl Maisach

Am 26 November ist es wieder soweit! D´Phi(e)lsaitig´n aus Oberösterreich besuchen ihre Musikfreunde, die Schachermuih-Musikanten. „Frisch und frech aufg´spuit“ ist das Motto des gemeinsamen Abends im Bräustüberl Maisach. Die Phi(e)lsaitig´n sind sechs Musikanten mit Geige, Bratsche, Harfe, Steirische und Kontrabass. Sie sind mit ihrer schmissigen Geigenmusik weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, u.a. durch die Sendung „Wirtshausmusikanten beim Hirzinger“. Nicht nur traditionelle Wirtshausklassiker haben sie in ihrem Repertoire, sondern auch freche Wirtshauslieder und exotische Musikstücke.D´Schachermuiher, bekannt trotz Funk und Fernsehen, sind vier Musikanten aus dem Landkreis FFB, die mit ihrem reichhaltigen Instrumentarium und mit ihren meist selbst geschriebenen Liedern seit über zwölf Jahre gemeinsam auftreten. Die beiden Gruppen ergänzen sich sehr gut, da sie einfach Spaß haben ihre Zuhörer zu unterhalten - ohne Strom, echt, hautnah und immer direkt am Publikum. Daher freuen Sie sich auf einen vielsaitig´n Abend im Bräustüberl Maisach.Kartenvorverkauf im Bräustüberl, Tel. 08141/94210 oder bei den Schachermiuhern unter 8141/7019.