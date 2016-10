Die Vorbereitung zur Wahlfälschung in den USA

Die Sache ist: Erst vor wenigen Tagen hätte Hilary Clinton angekündigt, dass ein Cyber-Angriff auf die US-Infrastruktur als Angriff gewertet werde, der "politisch wirtschaftlich und militärisch beantwortet werde. Clinton hatte in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Hacker-Attacke auf den DNC als Operation gegen die USA bezeichnet.Ich aber werde nicht überrascht sein falls Clinton die Ergebnisse der Wahlen nicht erkennen.Es ist unklar, ob die Warnung der Geheimdienste ein Hinweis darauf ist, dass ein Trump-Sieg am Ende mit einer Cyber-Attacke auf US-Infrastruktur erklärt werden könnte. Laut neuesten Umfragen liegt Trump vor Clinton. Die Unregelmäßigkeiten haben bis heute den Vertrauen der Amerikaner in ihr Wahlsystem erschüttert.