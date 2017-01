Improvisationstheater Tapetenwechsel: Aus Fotos wird Theater

Magdeburg. Die Damen und Herren des Improvisationstheaters Tapetenwechsel wollen bei ihrem Auftritt am 4. Februar im OLi-Kino, Fotos zum Leben erwecken

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ein Foto erzählt oft mehr Geschichten, als zunächst auf dem ersten Blick zu erkennen sind. Denn es ist nur ein kleiner Ausschnitt, ein winziger Fetzen der Wirklichkeit.Für die Spontanschauspieler des Improvisationstheaters Tapetenwechsel sind Fotos genau aus diesem Grund eine unerschöpfliche Quelle fantasievoller Inspirationen für spannende, abenteuerliche und auch absurde Szenen. So kann zum Beispiel aus Omas Kaffeekränzchen ein spannendes Fantasy-Abenteuer werden. Am 4. Februar, ab 20 Uhr können die Besucher dies im OLi-Kino in Stadtfeld erleben, wenn die Damen und Herren von Tapetenwechsel Fotos, die zuvor von den Zuschauern eingesandt wurden, von der Kinoleinwand zu völlig neuem Leben erwecken. Die Spontanschauspieler schauen gemeinsam mit dem Publikum vor, hinter und über die Ablichtung, springen in die Zeitmaschine und werfen einen Blick in die Zukunft, verdrehen alles auf der Aufnahme oder lassen sich zu völlig neuen Szene inspirieren. Daraus entstehen Szenen die ans Herz gehen oder an die Lachmuskeln. Alles ist drin. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Fotos können bis zum 3. Februar über die Webseite www.tapetenwechseltheater.de/improjektor hochgeladen werden. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Auftritt.Weitere Informationen unter