Lied für Martin

mit Fackeln, Laternen, Jubelgeschrei.Wir feiern den Martin, ein löblicher Mann,Pauken, Fanfaren allem voran...Taramtamtamtam, TaramtamtamtanHöret die Klänge,es rufen die Scharen.Ei, was für ein schön' festlich Gebaren,seht nur den Martin, ein freundlicher Mann,Taramtamtamtam, TaramtamtamtamHebet die Fackeln, die Lichter zuhauf,soll'n fast reichen zum Himmel hinauf,Ruhm für Martin, ein ehrlicher Mann,Taramtamtamtam, Taramtamtamtam...Ein Bettler sitzt frierend am Straßenrand,ohn' Liebe und Wärme, ohn' helfende Hand.Sehet den Martin, wie geritten er kam,Taramtamtamtam, TaramtamtamtamIch will Dir geben, Du armer Mann,den Mantel teilen ich mit Dir kann.Er hebet das Schwert mit kräftigem Arm...Taramtamtamtam, TaramtamtamtamDie scharfe Klinge trennt mitten hindurch,der Bettler sich duckend, ist voller Furcht.Der Mantel jetzt beiden zu Gute kam,Taramtamtamtam, TaramtamtamtamDer Bettler preiset den Helfer der Armen,ewiglich, inniglich ob sein Erbarmen,so dass Martin bis heute zu Ehren kam.Pauken, Fanfaren allem voran...Tarantamtamtam, Tarantantamtam..K.F. 11/16