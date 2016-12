MPU - Kosten trägt der Betroffene 8.12.2016

Sie müssen zur MPU? Neben dem eigentlichen Führerscheinentzug kommen dann einige Kosten auf Sie zu. Hier lesen Sie, wie teuer der sogenannte Idiotentest für Sie werden kann.Alle Kosten trägt der VerkehrssünderDie schlechte Nachricht vorweg: Sämtliche Kosten, die im Zuge einer geforderten MPU entstehen, muss der Betroffene tragen. Wie sehr die Medizinisch-Psychologische Prüfung am Ende ins Geld geht, hängt vom jeweiligen Fall ab. So richten sich die Kosten der eigentlichen MPU nach dem Vergehen, das für den zu absolvierenden Idiotentest verantwortlich ist.MPU und die Kosten: So teuer kann eine MPU werden. Wie teuer eine MPU wird, hängt vom jeweilige Vorfall ab. (Quelle: imago/blickwinkel)Wie teuer eine MPU wird, hängt vom jeweilige Vorfall ab. (Quelle: blickwinkel/imago)Varianten für Kosten der MPUFahren unter Alkoholeinfluss: rund 400 Euro. ZZu viele Punkte in der Verkehrssünderkartei: rund 350 EuroKombination aus den beiden vorstehenden Gründen: rund 580 EuroFahren unter Drogeneinfluss: rund 550 EuroKombination aus Drogeneinfluss und zu vielen Punkten: rund 730 EuroKombination aus Drogen- und Alkoholeinfluss: rund 750 EuroStraftat: rund 350 EuroMEHR ZUM THEMAVerkehr: Bei der MPU durchgefallen - Was tun?Kosten durch Urin-/HaarprobenIst im jeweiligen Fall im Vorfeld der MPU ein Abstinenznachweis oder Drogenscreening nötig, schlagen auch diese finanziell zu Buche. Pro Untersuchung müssen Sie mit 150 bis 250 Euro rechnen. Je nach nachzuweisendem Zeitraum und Art des Tests sind mehrere Untersuchungen nötig. So können es bis zu sechs Urintests werden, um die Abstinenz über ein Jahr zu dokumentieren.Kosten durch Maßnahmen zur VorbereitungVon den empfohlenen Vorbereitungsmaßnahmen sind diverse Gruppenkurse mit rund 500 Euro zu veranschlagen, diese können bei kleineren Gruppen aber auch schnell teurer werden. Für eine Serie von Einzelterminen bei einem Psychologen können Sie je nach Fall sogar bis zu 1.500 Euro zahlen.Selbst nach der MPU können zusätzliche Kosten anfallen. In einigen Fällen ist eine Nachschulung zwingend, damit der Verkehrsteilnehmer seinen Führerschein wiederbekommt. Je nach Anbieter müssen Sie hier mit bis zu 400 Euro rechnen.Quelle: http://www.t-online.de/ratgeber/auto/recht-verkehr...