Monatelang auf dem Bock - Verbrechen gegen die Menschlickkeit Das Erste Mittwoch 21.45 Uhr

Es ist schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit was hier abgeht.Rumänische LKW-Fahrer kommen oft monatelang nicht heim!Und das obwohl es gesetzlich verboten ist! Man muss mindestens nach 2 Wochen im LKW nach Hause können. Allerdings werden Verstöße gegen diese Vorschrift in Deutschland so gut wie nie geahndet.

Rumänische LKW-Fahrer, die teilweise monatelang in ihren LKW leben, erzählen den Plusminus-Autoren Christoph Lütgert und Carola Beyer von ihren Nöten: Viele von ihnen vermissen ihre Familien, sehen ihre Kinder nicht aufwachsen und ihre Ehen gehen kaputt.

Trotzdem übernehmen immer mehr osteuropäische Speditionen auch in Deutschland immer mehr Aufträge.

