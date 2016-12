Unser Leben in der Abstiegsgesellschaft 2016 - BR Fernsehen 8.12.2016

Es ist ein scheinbarer Widerspruch: seit Jahren sinken in Deutschland die Arbeitslosenzahlen, doch die Abstiegsangst – vor allem in der Mittelschicht - nimmt zu. Eines der zentralen Versprechen der „alten Bundesrepublik“ war die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs. Das funktioniert nicht mehr. Oliver Nachtwey, vom renommierten Frankfurter Institut für Sozialforschung, analysiert nun in dem großartigen Essay DIE ABSTIEGSGESELLSCHAFT die Ursachen und beschreibt die Folgen für unsere Gesellschaft, unser Leben