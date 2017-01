LKW-Fahrer ist nichts für Waschlappen - Sie haben die Rente mit 60 ohne Abzüge verdient 23.01.2017

Petition unterschreiben:Auf den Straßen geht es laut und hektisch zu. Die Fahrer stehen unter dem permanenten Druck die Ware pünktlich zu liefern oder abzuholen.Dazu kommen die anderen Verkehrsteilnehmer, Staus,Lärm,Abgase. Der psychische Stress ist dabei meist noch höher, als der physische.Erholung gibt es auch zum Feierabend nicht, da erst ein Parkplatz gefunden werden muss. Diese liegen meist zur Straße hin und viele andere Lkw's stehen nebeneinander. Darunter auch Kühlfahrzeuge, die ebenfalls Lärm verursachen. In den Sommermonaten ist es im Lkw häufig so warm, dass an Schlaf nicht zu denken ist.Somit beginnt der Fahrer den neuen Tag meist müde, kaputt und ohne ausreichende Erholung.Die Gesundheit leidet hauptsächlich durch das lange Sitzen, falsche Ernährung, permanenten Streß, Schlafmangel und noch einiges mehr.Oft bietet nicht mal das Wochenende Erholung, da dieses zunehmend im Lkw, fern von Zuhause und sozialen Kontakten, auf irgendeinem Parkplatz verbracht wird.Die Arbeitszeiten sind zwar gesetzlich geregelt, trotzdem kann man auf eine wöchentliche Lenkzeit von 56 Stunden kommen. Wobei die Doppelwoche mit 90 Stunden nicht überschritten werden darf.Es gibt einfach noch zu viele Ausnahmen von der Regel. Dadurch haben Fahrer zu lange Tage. Ebenso wird gar nicht die Fahrt zum Betriebshof oder nach Hause berücksichtigt. Manche Fahrer sind schon eine Stunde und mehr privat unterwegs, bevor sie mit dem Lkw starten.Das alles führt dazu, dass man meiner Meinung nach darüber nachdenken muss, ob ein Fahrer es nicht verdient hat, früher in Rente gehen zu dürfen, um dann zumindest im Alter etwas vom Leben zu haben.