Hightech-Grabung am Franziskaner Kloster - Samstag im ARD 23.11.2016

Wer etwas über die Grabungen am ehemaligen Franziskaner Kloster in Annaberg erfahren will, sollte am Samstag ab 16Uhr die ARD-Sendung "Wissen" einschalten. Die Redakteure kamen ins Erzgebirge und haben die Wissenschaftler an der Grabungsstätte begleitet. Die Dokumentation am Samstag zeigt die Arbeit mit 3-D-Scannern, spezieller Software und einer Drohne, dem sogenannten Archeocopter. Ebenso werden erste Rekonstruktionsergebnisse des Klosters präsentiert.

Gefällt mir