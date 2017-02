Auf dem Totenfeld – Die Bauernschlacht am Biberhaken (historische Führung)

In und um Leipheim wurde Geschichte geschrieben. 1525 gipfelte der Bauernaufstand in der ersten großen Bauernschlacht, die größte soziale Revolution in deutschen Landen - unweit von Leipheim.Bei dieser Erlebnisführung bringt Sie „Bauer Martin“ direkt auf das Schlachtfeld – dem Biberhaken, an dem die Bauern auf die Truppen des Schwäbischen Bundes trafen. Sie erfahren warum sich die Bauern auflehnten und welche Folgen die Bauernaufstände hatten. Der schauspielerische Vortrag des „Bauer Martin“ wird sehr authentisch durch das weit überschaubare Gelände untermalt.Dauer ca. 90 Minuten

Anmeldung erforderlich!

Anmeldung und Details bei Gästeführerin Marianne Winkler,Tel. 08221 72200,Schriftliche Anfragen bitte unter:E-Mail: guessenstadt-leipheim@freenet.deWeitere Informationen: www.leipheim.de