TTC Arpke hält an Traditionen fest - ....the same procedure as every year

Lehrte : Turnhalle Am Waldbad Arpke |

19 Kinder beim traditionellen Weihnachtsmannturnier des TTC

Mit einer tollen Beteiligung lief am 09.12.2016 das traditionelle Weihnachtsmannturnier für die Kinder des TTC Arpke ab. Dank der guten Vorbereitung und Durchführung von Heinz Reupke, Beisitzer und C-Trainer des TTC Arpke, gelang es für jedes Kind einen Erfolg aus der Veranstaltung zu ziehen.Große mit Kleinen, Geübte mit Anfängern, Mädchen mit Jungen und viele andere Doppelkombinationen warteten auf die Kinder des TTC Arpke. Die Regeln waren bekannt: Per Losentscheid wurden die gegeneinander antretenden Doppelpaarungen nach dem Zufallsprinzip ausgelost. Es wurden zwei Sätze gespielt. Für jeden gewonnenen Satz durfte sich das Siegerdoppel je einen Weihnachtsmannaufkleber zu ihren Namen kleben.Mit insgesamt 12 gewonnenen Sätzen erlang am Ende des Turniers Alexander Schridde den ersten Platz. Auf Platz 2 kamen Tom Berger, Hannes Eberhage und Tim Ditrich mit je 9 Weihnachtsmännern. Die Kinder bekamen die ersten Weihnachtsmänner vom Jugendwart Klaus Beckmann und Trainer Heinz Reupke überreicht.Eine besondere Freude konnte es den anwesenden Trainern, Betreuern und Eltern bereiten, dass alle Kinder das Losglück oder vermeintliche Lospech akzeptierten und stets versuchten das Beste aus der Doppelpaarung herauszuholen.Der Spaß stand natürlich im Vordergrund, der sportliche Ehrgeiz kam jedoch auch nicht zu kurz.geschrieben von Wolfram Wurst, C-Trainer TTC Arpke