Traditioneller Weihnachtsfrühschoppen beim TSV

Zwischen Frühstücksei und Gänsebraten kann wieder am zweiten Weihnachtstag ab 10.00 Uhr im Sportheim nochmal für kurze Zeit Erholung vom Weihnachtsstress gefunden werden. Sportheimwirt Peter hat wieder, wie an jedem zweiten Weihnachtstag, seine Tore geöffnet und lädt zum gemütlichen und traditionellen Weihnachtsfrühschoppen ein.

So besteht nochmal Gelegenheit, das Sportjahr bei einem netten Plausch ausklingen zu lassen und schon einen Ausblick auf das neue Jahr zu werfen. Also schnell nochmal Kräfte getankt, bevor die Familie zum Mittagessen ruft oder der Fernsehsessel einen erneuten Angriff auf unsere Rückenmuskulatur startet und wir wieder das erfolgreiche Gesundheitssportangebot unseres Vereins in Anspruch nehmen müssen.Der TSV 03 Sievershausen unterstützt dieses nette Zusammenkommen mit einem Weihnachtsgeschenk in Form eines Freigetränkes. Natürlich sind auch Nicht-TSVer und unsere Damenwelt zur Entspannungsstunde(n) eingeladen.