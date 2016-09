Post SV Lehrte - Läufer beim Halbmarathon in Schapen und beim Nachtlauf in Hannover

So liefen Wolfgang und Reiner den Halbmarathon gemeinsam bis ins Ziel welches sie nach 02:03:49 Stunden auf den Plätzen 57 und 58 erreichten. Zuvor war jedoch schon Mandy Krause ins Ziel eingelaufen. Sie gewann mit 01:40 Stunden die Wertung der Frauen und konnte den Siegerpokal in Empfang nehmen.Beim Sport Scheck Nachtlauf in Hannover gingen Detlef Oppermann und Mandy Krause auf den schnellen, nächtlichen Kurs. Der Kurs wird einmal durchlaufen, jedoch muss man wegen der Dichte des Lauffeldes besser vorn mit laufen damit man einigermaßen ins Rollen kommt.Mandy und Detlef legten daher von Anbeginn ein hohes Tempo vor und kamen mit sehr guten Zeiten ins Ziel. Mandy lief 40:10 Min und wurde damit 7. im Frauenfeld und 2. ihrer AK. Detlef kam als 1. der AK M60 mit 41:56 Min ins Ziel.