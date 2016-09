Norddeutscher Vizemeister beim Mu-Do-Kwan Lehrte e.V.

Mustafa Shahidani gewann bei der Norddeutschen Meisterschaft in der Klasse Herren bis 63kg die Silbermedaille! Eigentlich gemeldet für die Klasse bis 58kg musste Shahidani auch gegen Gegner der höheren Klasse kämpfen. Der Grund war, dass beide Klassen zusammengelegt wurden. Zudem ist Shahidani erst 17 Jahre, trat aber trotzdem in der Herrenklasse an und bestritt seine Kämpfe gegen weitaus ältere und erfahrenere Teilnehmer. Shahidani trainiert seit November 2015 bei Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. Er kam als Flüchtling nach Deutschland und nimmt seit dem letzten Jahr regelmäßig am Integrationstraining des Lehrter Taekwondovereins teil. Seit einiger Zeit gehört Shahidani auch zum Landeskader der Niedersächsischen Taekwondo Union (NTU). Dort wird er besonders geschult und trainiert.Wir freuen uns über eine super Platzierung und wünschen ihm schon für das kommende Wochenende bei den International Masters NRW viel Erfolg!