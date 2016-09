Hiddestorfer Rübenlauf - Post SV Lehrte erfolgreich auf allen Strecken

Christine Hippler und Annegret Häusler liefen 5 km, Jochen Zittier und Detlef Oppermann gingen auf die 10 km Strecke. Auf dem Halbmarathon waren Mandy Krause, Reiner Beck und Wolfgang Häusler, Reinhard Fuhrberg sowie Jochen Zittier als Doppelstarter.Die Läufer des HM gingen als Erste auf ihre Strecke auf der sie Hiddestorfer in einer Runde großzügig umlaufen. Gewohnheitsmäßig sind die letzten Kilometer die schwersten, hier aber besonders, weil die letzten Kilometer von einer festen Strecke auf Waldboden wechseln.Trotzdem liefen Jochen Zittier und Mandy Krause hervorragende Zeiten. Jochen kam mit 1:34:45 ins Ziel, direkt verfolgt von Mandy die mit 1:34:54 Std den Sieg bei den Frauen feiern konnte.Nach 1:48:45 folgte Dirk Deseke, dann Reinhard Fuhrberg mit 1:53:55 und nach 1:57:30 kamen Reiner Beck und Wolfgang Häusler zeitgleich ins Ziel.Zwischenzeitlich waren die 5 km Läuferinnen Annegret und Christine schön wieder im Zielbereich, Annegret nach 32:08 Min und Christine nach 41:25 Min.Nach dem Einlauf der ersten HM-Läufer gingen die 10 km Läufer auf ihre Strecke. Detlef Oppermann ging es wie immer rasant an, Jochen - hier bei seinem zweiten Lauf - ging es etwas ruhiger an. Detlef sah das Ziel nach 44:24 Min wieder und Jochen beendete seinen Lauftag nach 49:51 Min.Neben den guten Zeiten sind auch die Platzierungen zu beachten: Mandy Krause Platz 1 und Wolfgang Häusler Platz 2 AK M65 beim HM. Bei den 10 km Platz 1 AK M60 durch Detlef Oppermann und bei den 5 km jeweils Platz 3 der AK durch Annegret Häusler und Christine Hippler. In der Mannschaft belegten Jochen, Dirk und Reinerhard den 8. Platz beim Halbmarathon.