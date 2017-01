Brieftaubenausstellung Gasthaus Braul Arpke am 21-22.01.2017

eine Brieftaubenausstellung: Die Ausstellung ist am Sonnabend den 21.01.2017von 14-17.30 Uhr und am 22.01.2017 von 11-17 Uhr geöffnet.Ort: Gasthaus Braul 31275 Lehrte-Arpke, Ahrbeke 3Während dieser Zeit sind die Brieftauben zur Schau freigegeben. Desweiteren werden diverse DVD s über den Taubensport gezeigt.Interessierte haben hier die Möglichkeit sich über den Brieftaubensport zu informieren.Für das leibliche Wohl sorgt in altbewährter Weise die Gastwirtschaft Braul.Hier ein Link der Verbandsausstellung 2017