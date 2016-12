Bowling im Post SV Lehrte

Angela Henze (kommt aus der ehemaligen Kegelabteilung) hatte hier die Idee, doch mal so etwas auszuprobieren, wo wir ja über Jahrzehnte eine Kegelabteilung hatten und doch ruhig mal zum Bowling wechseln sollten.Geplant ist ein monatliches Treffen, bei dem die Geselligkeit und Freude, in einer Gruppe diese Sportart ausüben zu können, im Vordergrund stehen soll.Gebowlt wird in der Arena, Burgdorfer Str. 32 in Lehrte.Immer am 1. Mittwoch im Monat – 19:00 Uhr – gestartet wird am 04.01.2017Bei Interesse bitte beiAngela Henze – Tel. 0175 / 48 47 45 9melden.