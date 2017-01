6. Lehrter Silvesterlauf - Post SV Lehrte stark vertreten und Mandy Krause wieder auf dem Podest

Vom Post SV Lehrte waren dieses Jahr 9 Läufer und Läuferinnen am Start des Hauptlaufes. Dabei waren 3 Läufer aus der Fussballabeilung des Vereins und 6 aus der Laufgruppe.Sofort ab dem Start übernahm bei den Männer Justus Nieschlag die Führung die er auch bis zum Ziel nicht mehr abgab. Bei seinem hohem Tempo fiel es der Konkurrenz schwer auch nur annähernd den Anschluss an dem WTS Athleten und Deutschen Meister zu halten.Bei den Frauen hatte sich von Anbeginn eine Gruppe von 3 Läuferinnen gebildet. In ihr befand sich Mandy Krause, Maria Seffers und Nadine Apel. Nach der ersten Runde hatten sich Mandy und Maria einen kleinen Abstand zur Verfolgerin ausgebaut und lieferten sich aber weiterhin ein starkes Kopf-an-Kopf Rennen. Das Kopf-an-Kopf Rennen ging bis ins Ziel und so kamen Mandy und Maria zeitgleich mit 27:14 Min ins Ziel. Damit belegten sie gemeinsam den ersten Platz der Frauenkonkurrenz und Mandy war somit auch schnellste Läuferin der Laufgruppe des Post SV Lehrte.Bei den Männer des Post SV Lehrte war der schnellste Läufer Michael Doms aus der Fussballabteilung mit 27:04 Min, dicht gefolgt von Jochen Zittier der mit 27:40 Min schnellster Läufer der Laufgruppe wurde.Aber auch alle anderen Läufer und Läuferinnen konnten mit den Ergebnissen zum Jahresabschluss hoch zufrieden sein.Doms 00:27:04 Platz 10 AK45 Platz 2Krause 00:27:14 00:04:11 Platz 1 AKHK Platz 1Zittier 00:27:40 00:04:15 Platz 13 AK50 Platz 1D. Deseke 00:29:48 00:04:35 Platz 28 AK50 Platz 5Kleber 00:34:27 Platz 52 AK45 Platz 10Beck 00:35:11 00:05:25 Platz 56 AK50 Platz 13Eichler 00:40:00 00:06:09 Platz 74 AK45 Platz 12Gels 00:40:08 Platz 75 AK40 Platz 6Hippler 00:58:53 00:09:04 Platz 23 AK50 Platz 2