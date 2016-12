Lehrte : Stadtpark |

Das Sportjahr 2016 ist mit dem 6. Lehrter Silvesterlauf beendet ...

Das Wetter hat gehalten und mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt gute Bedingungen zum Laufen geboten. Neben dem diesjährigen Teilnehmerrekord von insgesamt 144 (davon 44 Kinder) wurde auch derverbessert. Der Profi-Triathlet Justus Nieschlag aus Lehrte (startet in der Bundesliga für das EJOT-Team Buschhütten) benötigte für die 2 Runden um den Lehrter Stadtpark (6.5 Kilometer) nur 20:44 Minuten und war damit rund 27 Sekunden schneller als 2014.Alles in allem eine mehr als gelungene Veranstaltung zum Jahresausklang. Vielen Dank an das Orga-Team und die vielen fleißigen Hände rund um Verpflegung / Streckenposten / Führungs- und "Besenfahrrad" und natürlich auch an die Spender der Kuchen und Salate.Hier die jeweils 3 Besten aus Kinderlauf (1.1 Kilometer) und Hauptlauf (6.5 Kilometer):Kinderlauf Jungen:1. D. Weber in 03:462. P. Schulz in 03:473. L. Czupryniak in 04:09Kinderlauf Mädchen:1. E. Langer in 04:202. A. Vasilev in 04:223. S. Dunker in 04:55Hauptlauf Herren:1. J. Nieschlag in 20:442. M. Stanczyk in 22:573. T. Köther in 23:53Hauptlauf Damen:1. M. Seffers in 27:141. M. Krause in 27:143. N. Apel in 27:44