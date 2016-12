Am 31.12. findet nach guter alter Tradition der mittlerweile 6. Lehrter Silvesterlauf statt.Auch in diesem Jahr möchten wir allen Laufinteressierten einen schönen Jahresabschluss der sportlichen Saison ermöglichen. Aus diesem Grund lädt die Triathlonabteilung des Lehrter SV Jung und Alt ein, am letzten Tag des Jahres noch einmal alles aus sich heraus zu holen.Hier die wichtigen EckdatenLaufstrecke:6,5 km, zwei Runden auf Straßen und gut befestigten Wegen, weitgehend flach.Kinderlauf (bis Jahrgang 2013): 1,1 km (eine Runde).Es handelt sich um einen Crosslauf, die Wege werden vom Veranstalter nicht von Eis und Schnee geräumt. Start und Ziel im Stadtpark, ca. eine Gehminute von der Sporthalle an der Schlesischen Straße in Lehrte entfernt.Zeitplan:Startunterlagen von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr in der Sporthalle an der Schlesischen Straße.Startunterlagen werden an jeden Teilnehmer persönlich ausgegeben.Nachmeldungen bis max. 10.00 Uhr oder bis zur Erreichung des Teilnehmerlimits.Startzeit Kinderlauf 11.00 Uhr, Siegerehrung ca. 11.20 Uhr (vor Ort),Startzeit Hauptlauf 11.30 Uhr, Siegerehrung ca. 13.00 Uhr in der Sporthalle an der Schlesischen Straße.Startgebühr:Hauptlauf 7,00 €, Kinderlauf 3,00 €.Silvia Weimann, IBAN: DE79 2505 0180 1905 5205 14, Spark. HannoverUnter Verwendungszweck den Namen des Athleten oder bei Mehrfachmeldung Namen des Vereins mit Anzahl der Athleten eintragen.Meldeschluss:28.12.2016 für Voranmeldungen.Nachmeldungen:Sind bis 10 Uhr am Veranstaltungstag möglich. Nachmeldegebühr: zzgl. 2,00€Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, empfehlen wir den Interessenten die Nutzung der Onlineanmeldung zu finden unter: