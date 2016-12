3 Mal ein neuer Dan-Grad für den TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V.

Bei der Dan-Prüfung wird das gesamte bisher erworbene Können des Taekwondo-Schülers geprüft und getestet. Das Bestehen führt zur Verleihung des schwarzen Gürtels und dem Rang einer Lehrers. Es findet somit ein Wechsel vom Schüler des Taekwondo zum Lehrer des Taekwondo statt.Der TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. freut sich über zwei neue Dan-Träger sowie über eine Trägerin des zweiten Dan. Herzliche Glückwünsche gehen an Sabrina Glatzer (2. Dan), Louisa Schertl (1. Dan) und Nebojsa Niculovic (1. Dan). Alle drei bereiteten sich im Training des Hochschulsport-Trainers Phuong Do Duc (3. Dan) und mit Unterstützung des Mu-Do-Kwan-Trainers Jens Büsing (1. Dan) auf ihre formorientierte Prüfung vor. Letzteres bedeutet, dass die drei Sportler in ihren jeweiligen Prüfungen den Schwerpunkt nicht auf Taekwondo als Kampfsport sondern auf die Kampfkunst, also den Formlauf und die Techniken legten.Wir freuen uns auf das gemeinsame Training, welches durch eine stetig wachsende Zahl an Dan-Trägern bereichert wird!