2. Vortragsabend der Triathlonabteilung des Lehrter SV

"Das Geheimnis eines effektiven Trainings im Ausdauersport - in der Ruhe liegt die Kraft"

Unter diesem Motto findet der Vortragsabend der Triathlonabteilung des Lehrter SV seine Fortsetzung.Am 11.11.2016 begrüßen wir dazu Herrn Gerald Schneider, Leiter der Leistungsdiagnostik an der Medizinischen Hochschule Hannover.Im Besonderen soll auf das Verhältnis von Belastung und Erholung eingegangen werden. Die Regeneration wird häufig vernachlässigt, spielt für den optimalen Trainingserfolg jedoch eine entscheidende Rolle.Der Vortrag beginnt um 20 Uhr in der Jahnturnhalle, Feldstraße 29 in Lehrte.Der Eintritt ist kostenlos, um eine verbindliche Anmeldung wird untergebeten.