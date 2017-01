Raupenzucht zur Verwendung als Grundnahrungsmittel / Unterstützung bei Hungersnot !!

Guido Mennicken Mitglied im Lepiforum e. V.Hallo zusammen,habt ihr schon den Beitrag auf Tagesschau.de entdeckt, in dem über die Raupen "Ernte" von Gonimbrasia belina als Nahrungsquelle berichtet wird?Nichts was mich begeistert. Aber ich muss zugeben, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist als Raupen mit Pestiziden zu vergiften. Zumindest ökologisch macht es Sinn.Ich persönlich würde sie natürlich lieber durchzüchten ;-) ... zum Falter ....Viele Grüße GuidoDie Raupe kann getrocknet als Knabberei, gekocht, frittiert oder angebraten gegessen werden. Häufig wird sie mit Maisbrei serviert, dem Grundnahrungsmittel vieler Menschen im südlichen Afrika. Sie wird in der Regel mit Haut gegessen. Der Inhalt der Eingeweide wird allerdings in der Regel entfernt. Dafür wird die Raupe Richtung Ende zusammengekniffen, um die Innereien zu zerreißen. Danach wird der Inhalt der Eingeweide durch den Darm wie bei einer Tube Zahnpasta herausgedrückt.