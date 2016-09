Ja --- wo fliegen sie denn

Doch der Reihe nach. Gemeinsam trafen sich die Donnerstagsrunde und die Fotogruppe aus Sehnde am Eingang zum Weltvogelpark in Walsrode, um sich der Aufgabe „fliegende Vögel“ während der Show auf den Chip zu bannen.Die Sonne lachte vom Himmel, die Einstellungen am Fotoapparat waren gesucht und gefunden --- noch einen guten Platz erwischen und los. Nanu --- wie schnell sich der Falke in die Lüfte hob – Donnerwetter. Und schon klickten die Auslösen und mein Ergebnis: blauer Himmel, grüne Bäume. Na gut, den schnellsten Flieger erwischte eh nicht, also nur zuschauen. Ah da flog gemächlich der nächste Showgast heran. Wieder löste die Kamera wie von selbst auch, doch auch dieses Ergebnis am Abend nieder schmetternd --- aber sicher nicht hoffnungslos. Denn Danke meiner Jahreskarte bleibt nur eins: üben, üben und nochmals übenSchön war es dann doch: warmes Wetter, nette Mitstreiter der beiden Fotogruppen und einige Ergebnisse unseres Besuches zeige ich jetzt.Viel Spaß beim Blättern und wie immer, her mit der Kritik