Aufgrund eines tragischen Todesfalles muss die gesamte Spielsaison der Brummerbühne abgesagt werden.

Die Rückerstattung der bereits verkauften Karten erfolgt im ersten Schritt zu den Spielterminen im Landgasthaus Scheuers Hof in Immensen am 29.10. in der Zeit von 18:00 bis 19:30 Uhr und am 30.10. in der Zeit von 14:30 bis 16:00 Uhr. Über weitere Termine informieren wir Sie.