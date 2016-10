Immer wieder eine Freude: die TheaterfotografieZum Inhalt:Oma möchte ihren 80. Geburtstag nicht in einem noblen Restaurant mit den Kindern feiern, sondern in ihrer alten Hütte im Wald- „Natur pur“ halt. Die Kinder sind alles andere als begeistert und doch reisen sie mit Zelt, Getränken sowie Geschenke für Oma an. Damit nehmen die Turbulenzen auf: ein Beutel mit Geld findet Oma im Ofen, ein begeisterter Schmetterlingsjäger auf der Suche nach seltenen Exemplaren und die Joggerin versteckt in der Hütte ihre Schokoladen Rationen ---Ein turbulentes unterhaltsames Stück in drei Akten und nun auf, Eintrittskarten sichern