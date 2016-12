still erleuchtet jedes Haussinnend geh ich durch die Gassenalles sieht so festlich aus.An den Fenstern haben Frauenbuntes Spielzeug fromm geschmückttausend Kindlein steh'n und schauensind so wunderstill beglückt.Und ich wandre aus den Mauernbis hinaus ins freie Feldhehres Glänzen, heil'ges Schauenwie so weit und still die Welt!Sterne hoch die Kreise schlingenaus des Schnee's Einsamkeitsteigt's wie wunderbares SingenOh du gnadenreiche Zeit!(Joseph von Eichendorff, 1788-1857)