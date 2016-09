Lehrte : Lehrte |

Im Reformationsgottesdienst am

Montag, 31. Oktober um 19.00 Uhr

singt der Gospelchor „Swing Low“ in der Markuskirche die Gospelmesse von Robert Ray: „Gospel Mass“.

Der Komponist Robert Ray lehnt sich in seiner Gospelmesse aus dem Jahr 1981

an den klassischen Ablauf einer Messe / eines Gottesdienstes mit den Teilen Kyrie

- Gloria - Credo - Akklamation - Sanctus - Agnus Dei an. Wie zuvor andere

Komponisten in verschiedenen Jahrhunderten zuvor, eine Messe in ihre jeweiligen Musikstile umzusetzen, gelingt es Robert Ray, die Texte mit der Fröhlichkeit der zeitgenössischen afrikanisch-amerikansichen ;usik zu verbinden.

Spannend und herausfordernd ist dieses Stück für den Gospelchor unter Leitung

von Jason Johnson.Die Gestaltung des Gottesdienstes hat Pastorin Sophie Anca.