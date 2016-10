Brummerbühne: Weitere Termine für den Kartenrückkauf

Die Brummerbühne Sievershausen hat den Rückkauf der Karten für die ausgefallene Saison organisiert. Die Karten können unabhängig vom Spielort zurückgegeben werden.

An folgenden Terminen kaufen wir zurück: 5.11. 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr, 6.11. 14:30 bis 16:00 Uhr jeweils in den Festsälen Fricke, 18.11. 17:00 bis 19:00 Uhr im Sportheim am Schmiedeweg in Sievershausen. Darüber hinaus können die Karten im Landgasthof Scheuer's Hof in Immensen und im Warnke Friseursalon in Schwüblingsen zu den Geschäftsöffnungszeiten zurückgegeben werden. Wir bedanken uns an dieser Stelle für das ausgesprochene Mitgefühl und bei allen, die die Rückzahlung zugunsten der Hinterbliebenen gespendet haben. Für Rückfragen zum Rückkauf stehen wir unter mobil 0170/4221542 oder info@brummerbuehne.de zur Verfügung.