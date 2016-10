Das nervt

Ich verstehe ja das diese Seite sich finanzieren muss aber inzwischen ist sie so sehr mit Werbung überladen das es kein Vergnügen mehr ist sich hier umzusehen..... Bei jedem Klick, bei jedem Bild plopt die Werbung hoch und man muss erstmal seinen Bildschirm leerräumen, da vergeht einem der Spass am betrachten von Bildern oder am lesen von Beiträgen, das ist leider nicht mehr meins......

