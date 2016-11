Zeltlager am Müllersee 2017

Vor circa 40 Jahren startete das Zeltlager am Müllersee das erste Mal. Der Ausrichter war die SG Ahlten. Jahr für Jahr lernten sich Kinder und Jugendliche untereinander kennen. Man wollte, dass die Kinder der SG Ahlten sich untereinander besser kennen lernen, später die Kinder mehrerer SG´s aus der Stadt Lehrte. Nach einigen Jahren wechselte der Ausrichter. Nicht mehr die SG Ahlten, sondern ein ehrenamtliches Betreuerteam richten das Zeltlager nun mit Hilfe der Stadt Lehrte aus. Und genau dieses Betreuerteam setzte die Grundlagen für eine neue Ära des Zeltlagers. Anfang des Jahres 2016 gründeten einige Betreuer einen Förderverein. Dieser Förderverein soll helfen, dass Zeltlager zur Selbstständigkeit zu führen. Reparaturarbeiten an dem Zeltplatz, Sicherheitsmaßnahmen, Reserve und Notmaterialien oder auch einfach der eigene Bestand des Zeltlagerinventars soll gefördert werden. Auch wird das Zeltlager ganz nach dem Motto: Freunde finden. Spaß haben. Weiterentwickeln. organisiert. Der Grundgedanke der SG Ahlten, Freunde zu finden, steht noch immer im Vordergrund. Auch der gemeinsame Zeitvertreib miteinander, durch Schwimmen, Stockbrot essen, Lagerfeuerlieder singen, und und und, ist und bleibt traditionell. Doch denkt sich ein engagiertes Team Jahr für Jahr neue Spiele aus um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Die Natur kennen lernen, mit dem zurecht kommen, was man hat und trotzdem Spaß zu haben - genau das bringt uns zum nächsten Grundgedanken. Die Kinder werden eine Woche lang ohne fließend Wasser, ohne Luxustoilette und ohne Strom auskommen müssen. Die Tatsache, dass man sich mit der Situation auseinander setzt, zeigt einem auch, wie gut man es doch zu Hause hat. Durch und auch mit der Natur neues, spannendes und abwechslungsreiches erleben, dass ist schon immer die Intention des Zeltlagers.



