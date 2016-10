Lehrte : Ahlten |

Am 12.November 2016 findet der Secondhand Basar "Rund ums Kind" in der Grundschule Ahlten, Im Wiesengrund 3 in Lehrte/Ahlten statt. In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr kann man Kleidung, Spielzeug, Bücher und vieles mehr kaufen.

In der Cafeteria wird mit Kuchen, Brezeln und Getränken für das leibliche Wohl gesorgt. Alles auch zum Mitnehmen.

Interessierte Verkäufer können ab dem 29. Oktober 2016 über ahltenbasar@gmx.de einen Tisch reservieren. Die Standgebühr beträgt 5 Euro und einen selbstgebackenen Kuchen.

Der Erlös ist für die städtischen Kindertagesstätten in Ahlten.