Rübenkampagne in Lehrte: Ein süßer Duft liegt in der Luft

Herunter gefallene Rüben in den Gossen.Welcher Lehrter und auch auswärtiger Bürger wird es vergessen haben: Den süßen Duft der sich ab Beginn der Rübenkampagne über der Stadt und seiner Umgebung ausbreitete und damit auch die Unannehmlichkeiten, welche der Transport der süßen Fracht zur Lehrter Zuckerfabrik mit sich brachte. Geschichte!Die neue Rübenkampagne hat begonnen und ist im Maßstab 1:87 auf der Modellbahnanlage des Modelleisenbahnvereins Lehrte ab 27.11.2016 zu besichtigen.Zu sehen ist die lange Schlange landwirtschaftlicher Fahrzeuge auf der extra dazu ausgebauten Fahrspur an der Germaniastraße. 1960 wurden die Rüben nämlich noch über die Burgdorfer Straße zur Fabrik gefahren. Damals führte dieser Zustand oft zu langen Wartezeiten und damit auch zu damaliger Zeit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der "Alten Unterführung", Sedanplatz, Poststraße usw..So manch einPassant ist über auf der Straße liegende Rüben gestolpert oder schlimmstenfalls auch gestürzt. Aber lange lagen diese Rüben nicht herum, wurden sie doch als willkommendes Ergänzungsfutter von den Kleintierzüchtern aufgesammelt.Zu besichtigen ist diese und andere schöne Szenen während der Besuchertage im Museumsstellwerk Lpf in Lehrte, Richtersdorf 2.Am Sonntag, den 27.11.16 von 10 bis 13 Uhr.Am Sonntag, den 18.12.16 in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.