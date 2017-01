Lust auf Big-Band? Lust, Dich auf Deinem Instrument weiter zu entwickeln?

Lust, Dich auf Deinem Instrument weiter zu entwickeln?Lust auf professionelle Coaches?Die Ahltener Musikanten laden alle Big Band Fans zum gemeinsamen Proben jeden ersten und dritten Montag im Monat um 19.30 Uhr in den Probenraum der Ahltener Musikanten in die Grundschule Ahlten, Im Wiesengrund ein.Mit der Sparte “Big Band” schließen die Ahltener Musikanten eine Lücke in der musikalischen Laienorchesterarbeit in unserer Region.“Big Band Musik ist zeitlos aber aktueller denn je”. Wir legen in unserer Ausbildung oder Weiterbildung für Musiker daher ein besonderes Augenmerk auf die Big Band Musik, denn in den meisten Musikvereinen wird diese Spezialisierung nicht angeboten.Es gibt zwar Schüler Big Bands, doch wir können uns außerhalb der Schulbands positionieren und Kontinuität über die Zeit nach der Schule und dem beruflichen Alltag hinaus anbieten.Es gilt den Spaß und die Freude am gemeinschaftlichen Musizieren zu erhalten und weiter zu entwickeln.Probenbegleitung durch einen erfahrenen und professionellen Coach.Mit David Kölling, dem Leiter der Big Band der Tierärztlichen Hochschule Hannover steht zum Beispiel ein sehr erfahrener Coach in Sachen Big Band Leitung zur Verfügung. Der junge Pianist, Komponist und Arrangeur David Kölling studierte bei Bernd Homann an der Musikhochschule Hannover.Bei den Ahltener Musikanten werden die Big Band Arrangements in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten. Darunter auch für College- und Schüler Big Bands. Sie sind Basis des Zusammenspiels. Somit werden die Musikerinnen und Musiker da abgeholt, wo sie musikalisch stehen ohne sie zu überfordern. Und es gibt genug Spielraum zur musikalischen Weiterentwicklung.Wenn du E-Gitarre / E -Bass, Klavier, Schlagzeug, Saxophon, Trompete oder Posaune spielst, dann komm doch einfach mal zu unseren Big Band Proben!