Lichtspielerei

Das versuchten Mitglieder der Fotogruppe Sehnde und zwei von der Fotogruppe. Da das Wetter leider frisch und ein wenig feucht von oben war, begnügten wir uns mit einem Raum, wobei einige Lichtquellen im Gepäck blieben, wie zum Beispiel bengalisches Feuer, Streichhölzer oder gar das Anzünden der Stahlwolle. Dafür sind besondere Vorkehrungen notwendig.Also kamen andere Gegenstände zum Einsatz und ein ganz großes Dankeschön an Frank, der zu Hause ein wenig bastelte so dass wir bunte Farben auf den Chip speichern konnten. Belichtet habe ich von einer Sekunde bis 10 Sekunden. Nach einigen Versuchen blieb die Blende auf 13 stehen und die ISO Zahl auf 100. Stativ war ein unbedingtes Muss. Zum Einsatz hatte ich das Objektiv 15 mm bis 85 mm dabei.Ganz zufrieden bin ich mit meiner Ausbeute nicht und meines Erachtens lässt sich einiges verbessern und doch ist der Anfang gemacht. Also auf ein NeuesDoch nun hier meine ersten Ergebnisse und wir immer, her mit der konstruktiven Kritik oder Anregungen, wie sich das Thema noch umsetzen lässt.