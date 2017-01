An diesem Donnerstag suchten wir allerdings darüber kein Ergebnis, sondern schauten uns mit dem Fotoapparat um. Spannend war es auf fünf Etagen vieles zu entdecken, auch einmal inne halten um in einem der vielen Büche zu blättern und darüber das Fotografieren fast vergessen. Gemütliche Leseecken bieten sich hier einiges an Zeit zu verbringen und sich in ein spannendes oder informatives Buch zu vertiefen. Allerdings kommen die modernen Medien nicht zu kurz. Zu finden Lesegeräte für die Ausgaben einiger Zeitungen oder am Computer einen Ausflug ins Internet wagen.Bevor ich mich nun in ein Buch vertiefe, hier mein Bilderrundgang vom Besuch in der Stadtbibliothek.Viel Spaß beim schauen und wie immer, her mit der Kritik