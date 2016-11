Hallo Kinder: „Seid ihr alle da?“ Kasper und Weihnachtsmann kommen nach Lehrte

Es wird gespielt: „Der Wunschzettel“



Auch in diesem Jahr findet wieder für alle Kinder in Lehrte und Umgebung ein vom DGB-Ortsverband Lehrte und dem ver.di Ortsverein Lehrte/Sehnde veranstaltetes Kaspertheater statt.



Hurra, hurra, der Kasper kommt! Der Kasper seit Jahrhunderten Kultfigur für Kinder zwischen drei und acht Jahren, kommt jetzt frei Haus. Kinder ab drei Jahren hat Sigrid Peters bei ihrem Tun im Visier, gradlinig erzählt sie die Geschichte „Da gibt es keine moderne Comedy oder Handy-App. Das Stück trägt sich selbst und braucht keinerlei Modernisierung“, erklärt Sigrid Peters. Es ist die Geschichte vom Wunschzettel, die am dritten Adventssonntag leuchtende Kinderaugen größer werden lässt.In flottem Rhythmus bewegt Sigrid Peters die Figuren. Dann stimmt sie mit den Kindern ein Liedchen an. Nach diesem Vorprogramm geht's richtig los. „Hallo Kinder, seid ihr alle da“ ruft der Kasper und schwups zieht er den Vorhang des Kasperle-Theaters auf. Es folgt ein lustiges Spiel mit dem obligatorischen Kasper, der guten alten Großmutter, dem schlauen Polizisten und dem bösen Räuber. Während der Kasper seien Abenteuer erlebt, fordert Sigrid Peters die Mädchen und Jungen im Publikum auf lautstark mitzuhelfen.Als besondere Attraktion organisieren die Gewerkschafter vor der Kaspertheateraufführung ein Luftballonwettbewerb. Es gewinnt derjenige, dessen Luftballon am weitesten geflogen ist. Es gibt viele attraktive Preise zu gewinnen.Eingeladen sind alle Kinder ab 3 Jahre am Sonntag, den 11. Dezember 2016 um 10:30 Uhr in die Hauptschule Südstraße 1 zu kommen. Sigi´s Kaspertheater spielt das Stück „Der Wunschzettel“ Wie in jedem Jahr wird auch der Weihnachtsmann mit einigen Überraschungen zu der Veranstaltung kommen.Wie der Vorsitzende des DGB Lehrte, Reinhard Nold, mitteilt ist diese Veranstaltung für ALLE bewusst kostenfrei, denn Kaspertheater, bei denen Kinder zahlen müssen, gebe es genug.