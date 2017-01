Es war ein voller Erfolg! Unser Coach, David Kölling, der Leiter der Big - Band der Tierärztlichen Hochschule Hannover, hatte die Big-Band der Ahltener Musikanten durch seine kompetente und professionelle Art hervorragend im Griff.Auch die einzelnen Registerproben kamen nicht zu kurz und führten zum Schluss zu einem swingenden Erfolg bei der Big-Band.Mit Titeln wie “Take the A Train“, “In the Mood“, “New York-New York “ oder “String of Pearls“ um nur einige zu nennen, war der erste Big-Band-Workshop-Tag der Ahltener Musikanten sehr erfolgreich.Am 11.02.2017 wird die Big-Band dann bei der Mitgliederversammlung der Ahltener Musikanten ihren ersten Auftritt haben und sich offiziell vorstellen.