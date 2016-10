Der Caravan Clubs Mittel Weser e.V. im ADAC beendet die Saison in Soltau.

Am frühen Nachmittag war dann eine Wanderung durch das Pietzmoor vorgesehen. Vom Parkplatz aus führte ein Rundweg ca. 5 Km durch das Moor. Unterwegs wurde immer wieder auf Schautafeln die Geschichte und Pflanzenwelt der Umgebung erläutert. Am Ende des Weges lag die Gasstätte „Schäferhof“, hier angekommen wurden die Wanderer mit Kaffee und einen Riesenstück Torte belohnt. Am Abend traf sich die Gruppe im Restaurant auf dem Campingplatz zum gemeinsamen Abendessen. Es war ein Grünkohl Essen geplant, das reichlich und gut ausfiel. Im Anschluss wurden die Gespräche vom Vorabend wieder aufgenommen und man konnte schon mal eine Vorschau auf die Aktivitäten im nächsten Jahr erhalten. Am Sonntag, nach dem Frühstückbüfett, beendeten wir das Wochenende, mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder mit dabei zu sein.Weitergehende Infos und das Programm der Campingfahrten in 2017 finden Sie aufFotos R.Grießbach