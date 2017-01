Hexentanz im Kolpingsaal Lauingen

Lauingen: Kolpinghaus Lauingen |

Die Kolpingfamilie Lauingen bietet dieses Jahr am Gumpigen Donnerstag, 23.2.2017, im Saal des Kolpinghauses Tanz mit Live-Musik, Unterhaltung, Barbetrieb und Weißwurstessen an. Nachdem das gastronomische Angebot in Lauingen zurückgegangen ist, will der Verein wieder an die traditionellen Hexentanzveranstaltungen anknüpfen. Alle Faschingsfreunde und Hexen sind herzlich eingeladen. Für Stimmung sorgt die Kapelle „Let’s Dance“. Beginn 20.00 Uhr.

Eintritt: 6,-- €. Hexen haben freien Eintritt. Reservierungen möglich unter: 09072 2193.