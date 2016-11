"A Swinging Christmas" mit der All Swing Big Band

am 3. Dezember 2016, Stadeltheater Lauingen um 19.30 Uhr



Swing vom Feinsten präsentiert Ihnen die All Swing Big Band unter Ihrem Leiter, Harald Bschorr, an diesem Abend im Lauinger Stadeltheater.

Bekannte und beliebte Titel von Frank Sinatra, Louis Armstrong, Glenn Miller, Duke Ellington, Michael Bublé und vielen anderen Größen des Showbusiness erklingen im satten Sound der beliebten Big Band. Als Gast hat sich die All Swing Big Band die Sängerin Julia Tiecher eingeladen, die mit ihrer wundervollen Stimme die Klassiker wie "Let it Snow", "Winter Wonderland", "Santa Claus is coming to Town", "Jingle Bells", "All I want for Christmas is You" und weitere, jazzig und stimmungsvoll interpretieren wird.

Freuen Sie sich auf einen mitreißenden Christmas-Evening, bei dem Vorweihnachtsstress keine Chance hat.

Karten zu 14 Euro (im VVK)/ erm. 9 Euro, an der Abendkasse 15 Euro unter www.stadeltheater.de ,

tel. unter 09072/920528, bei Schreibwaren Eismann Lauingen, Spedition Bezikofer Dillingen, Bücher Brenner Dillingen sowie Schreibwaren Gerblinger in Wertingen.