Adventsbasar der Ugandahilfe Stettenhofen-Langweid

Langweid am Lech : Kirchplatz der Pfarrkirche Jesu, der gute Hirte Stettenhofen |

Traditionsgemäß findet unter der Regie der Ugandahilfe Stettenhofen-Langweid zu Beginn der Vorweihnachtszeit ein Basar auf dem Kirchplatz der Stettenhofener Pfarrkirche statt. Die örtlichen Vereine und Gruppen verkaufen Adventskränze und Adventsgestecke, selbst gebackene Plätzle und Christstollen, Honigprodukte und verschiedene Marmeladen sowie kreativ Gebasteltes und vieles mehr, also eine große Auswahl wartet auf die Besucher.



Wie immer ist selbstverständlich für das leibliche Wohl in Form von leckerem Essen mit Getränken bestens gesorgt. Ein Lagerfeuer ergänzt die vorweihnachtliche Stimmung, dazu gibt es Live-Musik ab 18:30 Uhr.

Für die Kinder kommt der Nikolaus und auch die beliebten Kutschfahrten gibt es wieder.



Die Ugandahilfe freut sich auf viele Besucher, denn mit dem Reinerlös werden die Projekte in Nsjanwere in Uganda unterstützt.



Text: Ludwig Pröll