Vovinam Wochenende in Ronneburg

VfB Langenhagen. Zu einem gemeinsamen Lehrgang sowie der Abnahme von knapp zwanzig Trainer- und Dangprüfungen trafen sich die Vereine des Deutschen Vovinam Viet Vo Dao Fachverbandes in Ronnenburg. Bei Vovinam handelt es sich um eine vietnamesische Kampfkunst, die insbesondere durch ihre hoch eingesprungenen Beinscheren gekennzeichnet ist. Das Graduierungssystem unterscheidet sich aber deutlich von den hier eher bekannten Budokampfsportarten: So beginnt man mit einem blauen Gürtel und Trainer und Meister tragen gelbe Gürtel (Dang).Nach einem kleinen theoretischen Test am Freitagabend über die Philosophie und Wettkampf- bzw. Wertungsrichtertheorie ging es am Samstagmorgen los und es wurde ernst für die Prüflinge - unter ihnen auch drei aus Langenhagen. Bis zum Mittag mussten sich die Prüflinge den strengen Blicken der Meister stellen und ihr Prüfungsprogramm abspulen. Die Nachmittagseinheit fand dann unter der Leitung von Meister Florin (5. Dang und Präsident des Europäischen Vovinam Viet Vo Dao Fachverbandes) statt, in der er den Trainern und Schülern erklärte, wie wichtig es ist, die Techniken nicht nur zu erlernen, sondern auch zu verstehen und zu verinnerlichen, um sich im Ernstfall wirklich verteidigen zu können. Am Samstagabend wurde dann gemeinsam gegrillt, in der Halle Volleyball gespielt und bis spät in die Nacht zusammen gesessen. Am nächsten Morgen fand dann die traditionelle Zeremonie zu Ehren des Lehrmeisters Le Sang statt, an der auch die neuen Gelbgurtträger teilnahmen. Denn kurz vorher hatte Meister Dietmar verkündet, dass alle Prüflinge ihre Prüfung bestanden hatten. Nachdem sie ihre Urkunden und neuen Gürtel in Empfang genommen hatten, gab es ein Abschlusstraining unter der Leitung von Meister Florin.Wir gratulieren ganz herzlich allen Prüflingen zur bestandenen Prüfung. Besonders freuen wir uns natürlich über die erfolgreichen Prüflinge des VfB: Tobias Kühn bestand die Gelbgurtprüfung, Daniel Gomolka trägt nun den 1. Dang und Fabian Rotsch bereits den 2. Dang. Ebenfalls die Prüfung zum 2 Dang legte Jannik Teuber ab, der mittlerweile in Berlin trainiert.Wer sich für Vovinam im VfB interessiert, ist herzlich zum Schnuppertraining eingeladen. Wo und wann wir trainieren sowie weitere Informationen über Vovinam hält die Vereinshomepage bereit: www.vfb-langenhagen.de